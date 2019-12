Mourão vai à posse de presidente argentino, diz blog

Equipe BR Político

Com um comércio bilateral de US$ 26 bilhões em 2018 com a Argentina, atrás somente dos Estados Unidos e da China, o Brasil parece ter batido o martelo sobre quem enviará ao país vizinho para a posse do presidente eleito, Alberto Fernández, da safra neoperonista. Será o vice-presidente Hamilton Mourão. “É um gesto do presidente para que as relações voltem ao normal. Vou tentar embarcar ainda hoje”, disse ele ao blog do jornalista Valdo Cruz, da Globonews. A novela se dá pelo inconformismo do governo Bolsonaro com a vitória de Fernández, preterido por Mauricio Macri pelo eleitorado. O presidente brasileiro, em campanha a favor de Macri, disse na época que a Argentina viraria uma “nova Venezuela” e que o Rio Grande do Sul viraria Roraima, com fluxo intenso de imigrantes do país vizinho fugidos de crise econômica.