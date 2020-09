Mourão volta a negar que queimadas na Amazônia estejam fora de controle

O vice-presidente e responsável pelo Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, voltou a tenta classificar as críticas à política ambiental brasileira como mera especulação. Mourão compartilhou em suas redes sociais um texto escrito por ele próprio, em que elenca uma série de razões pelas quais a situação não estaria tão catastrófica como parece. Todas elas, as mesmas justificativas que quase diariamente são elencadas por outras figurinhas do governo.

“Ocorre uma certa desinformação, que termina por ganhar força junto aos que jamais pisaram na Amazônia”, afirma o vice-presidente. “Os convida a analisar as queimadas, o coelho da vez, tirado da cartola para como em uma mágica induzir o espectador a acreditar no truque que lhe está sendo encenado”, escreve Mourão, dizendo na sequência que as queimadas ocorrem assim como em outros países do mundo e não na “proporção trágica e com descaso dos governantes como querem crer os donos das cartolas e dos coelhos”.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que faz parte da estrutura do governo e que não é dono nem de coelho, nem de cartola, o número de queimadas no Amazonas cresceu 51,7% no primeiro semestre. No Pará, outro Estado brasileiro que abrange a floresta, houve o registro de um aumento de 304% nas queimadas em agosto deste ano, se comparado com o mês de julho.

Mourão, claro, dá uma explicação para minimizar os dados do instituto. O Inpe é desacreditado pelo governo desde 2019, quando Ricardo Galvão, então diretor do órgão, pediu exoneração após Bolsonaro contestar publicamente o trabalho da entidade. “As imagens acusam qualquer foco de calor, o que não significa incêndio”, explicou o presidente do Conselho da Amazônia. “Não se deixe levar por narrativas tiradas da cartola”, completou Mourão.