Apesar da pandemia, movimento é grande na baixada santista

Apesar da determinação de João Doria para que São Paulo voltasse neste fim de semana para a fase vermelha, o movimento é grande no litoral do Estado. Doze cidades da região não adotaram as determinações do governo estadual e se mantiveram na fase amarela de restrições contra o coronavírus: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente, Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião.

Como mostra o Estadão, a razão dada pelos prefeitos é que a decisão de Doria foi “muito em cima da hora” e que isso afetaria comerciantes que já haviam comprado estoques para receber turistas nas festas de fim de ano. Apesar disso, os municípios devem fechar as praias nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro como forma de evitar aglomerações.