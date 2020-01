Movimento pró-reforma previdenciária de 2040 em curso

Equipe BR Político

O economista Paulo Tafner, um dos maiores especialistas em Previdência, calcula que haverá dois aposentados para três trabalhadores da ativa em 30 anos, uma proporção “insustentável” para o sistema atual. Por isso, já se articula em discussões sobre uma nova reforma da Previdência que, segundo o grupo de especialistas sobre o assunto do qual faz parte, o Brasil precisará fazer nos próximos 20 anos. “A gente tem a década de 20 de relativa administração. Já na década de 30, vamos começar a viver o que vivemos nos últimos 15 anos: déficit crescendo, pressão em cima do fiscal, o que vai forçar a tomada de decisão (uma nova reforma). Não passa do início dos anos 40”, diz ele ao Estadão. Até 2060, a população com mais de 65 anos vai triplicar no Brasil, enquanto o número de pessoas entre 15 e 64 anos vai diminuir 5,7% no período.