Movimento ‘Stop Bolsonaro Mundial’ realiza atos neste domingo

O movimento “Stop Bolsonaro Mundial” organiza neste domingo, 31, a 4ª edição do protesto pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O grupo organiza carreatas e atos presenciais e virtuais contra a comandante do Planalto em várias regiões do Brasil e do mundo. Nas redes sociais, a hashtag do evento estava entre os assuntos mais comentados do País desde as primeiras horas de hoje.

A organização diz que o “Stop Bolsonaro Mundial” ocorrerá em mais de 20 países simultaneamente. O ato será um reforço à pressão iniciada nas últimas semanas contra Bolsonaro, quando foram registradas carreatas pró-impeachment em várias cidades brasileiras.

“É preciso entender que não é normal um governo simplesmente ignorar os problemas pertinentes ao país e à população, que governa apenas em prol de seus próprios interesses e de sua família de gangsteres”, diz mensagem de divulgação do evento. “É preciso dizer não à repressão e à necropolítica! Junte-se ao movimento! Bolsonaro, a milícia controlada por ele e seus capangas precisam ser parados!”

A organização do Stop Bolsonaro Mundial reúne ativistas de diversos partidos, líderes de movimentos sociais e de torcidas organizadas.