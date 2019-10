Movimentos adiam atos pela prisão em 2ª instância

Equipe BR Político

Movimentos políticos estão adiando os atos pedindo a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. O motivo é que no dia 3 de novembro, data em que os protestos estavam programados, é o primeiro dia da prova do Enem. O Vem Pra Rua, por exemplo, agora está convocando manifestações para o dia 9 de novembro. Já o Movimento Avança Brasil, que estava convocando atos para o dia 10 de novembro, adiou seu protesto para o dia 17 do mesmo mês. No Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub agradece o gesto. “Agradeço aos líderes em nome do MEC pela empatia com os 5 milhões de brasileiros que farão o Enem”, afirmou.