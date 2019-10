Movimentos de ‘renovação’ funcionam como ‘igrejas e sindicatos’

Equipe BR Político

O pesquisador de política eleitoral Jairo Nicolau compara os movimentos ditos de renovação política a instituições como igrejas e sindicatos. Como você leu aqui no BRP, líderes partidários questionam a licitude dessas organizações pelo fato de receberem doações privadas para formar políticos. “Não se diferem tanto de igrejas evangélicas ou sindicatos que querem suas lideranças na política. Fantasias de renovação fora dos partidos não prosperam. Mesmo na Espanha, onde os movimentos ganharam força, eles foram para a vida partidária. Lamento que esses grupos tenham uma visão tão negativa da vida partidária”, afirma o pesquisador do FGV CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil) ao Estadão.