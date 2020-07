Movimentos negros tentam pressionar por cotas eleitorais

Diversas organizações que fazem parte do movimento antirracista querem pressionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela defesa de mais candidaturas negras. Eles lançaram um site que dá início a ação “Eleições Antirracistas”. A ideia é convencer os ministros da Justiça Eleitoral a colocarem na pauta e aprovarem a distribuição proporcional do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do tempo de propaganda eleitoral para candidatos negros.

A ação é capitaneada pelo Instituto Marielle Franco e a pela Educafro em parceria com o Movimento Mulheres Negras Decidem e a Coalizão Negra, mas conta com o apoio de mais 150 movimentos. “Precisamos de mais pessoas negras como candidatas, mandatárias, presidentes de partido e efetivas tomadoras de decisões na política institucional. Está nas mãos do TSE dar o primeiro passo para incentivar essa mudança que já está alguns séculos atrasada”, disse o coordenador do Educafro, Samuel Emílio.

O julgamento sobre a distribuição proporcional do FEFC já entrou na pauta do TSE. O tema contou com voto favorável de Luís Roberto Barroso, que é relator da ação, e de Edson Fachin, mas acabou suspenso após pedido de vista de Alexandre de Moraes.