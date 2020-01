MP aciona o TCU contra ‘baixa execução orçamentária’ em meio ambiente

Equipe BR Político

O Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) protocolou uma representação que pede a análise pelo tribunal da “baixa execução orçamentária” do Ministério do Meio Ambiente em 2019 e dos impactos ambientais decorrentes. Segundo o pedido de investigação do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, o ministério de Ricardo Salles realizou apenas pouco mais da metade das despesas previstas para 2019.

“Consoante dados oficiais registrados no ‘portal da transparência’ das despesas previstas para serem executadas pelo MMA em 2019, foram realizados apenas 52,42% (R$ 2,2 bilhões executados contra R$ 4,2 bilhões previstos), confirmando as tristes expectativas dos especialistas da área”, diz o documento.

Procurado pelo BRP, o ministério preferiu não se posicionar.

A representação destaca a atuação reduzida de órgãos sob a pasta do Meio Ambiente durante o ano, como o Ibama e o ICMBio. Em 2019, os alertas que registraram o maior crescimento do desmatamento na Amazônia em 20 anos voltaram a atenção internacional à política ambiental do Brasil.

“Causou-me espécie que, no momento em que o mundo discute acaloradamente as questões ambientais, buscando encontrar meios sustentáveis de utilização dos recursos naturais e minimizar os terríveis efeitos causados pela atuação do homem ao longo de décadas de exploração predatória da natureza, o Brasil, na contramão da história, não apenas deixou de executar parcela considerável dos recursos orçados para o Ministério do Meio Ambiente em 2019, como também reduziu o orçamento da pasta para o exercício de 2020”, diz o texto protocolado por Furtado.

Como você leu no BRP, em dezembro, funcionários do Ibama fizeram um documento em que alertam para o risco de um “apagão” na fiscalização ambiental em 2020, devido à redução do orçamento do órgão para este ano.

No contexto das cobranças por políticas ambientais brasileiras, após negar o aumento do desmatamento e queimadas na região, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira, 21, a criação do chamado Conselho da Amazônia, que será presidido pelo vice-presidente, general Hamilton Mourão. O anúncio foi concomitante ao Fórum Econômico Mundial, que ocorre até esta sexta-feira, 24, e neste ano tem como um dos temas centrais a preservação ambiental. O general, por sua vez, afirmou na quarta-feira, 22, que o País pode aceitar dinheiro de países ricos para financiar projetos na floresta, recusado por Bolsonaro no ano passado.

“A iniciativa aponta sinais de busca pelo governo de meios visando a proteção e a defesa da Floresta Amazônica – embora, como dizia o falecido ministro Mário Henrique Simonsen, em sua ironia ferina, no serviço público brasileiro, quando querem que algo não funcione, cria-se uma comissão”, diz o documento do procurador sobre os anúncios recentes.