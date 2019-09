MP alertou Ibama sobre queimadas

Equipe BR Político

O Ministério Público do Pará alertou o Ibama, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, sobre as queimadas planejadas por fazendeiros da região, realizadas em 10 de agosto, como forma de manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, informa a Revista Globo Rural. O Ibama, no entanto, respondeu “que devido aos diversos ataques sofridos e à ausência do apoio da Polícia Militar do Pará”, não seria possível agir por causa de “riscos relacionados à segurança das equipes em campo”. O órgão ainda informa que haviam sido “expedidos ofícios solicitando o apoio da Força Nacional de Segurança”, mas que não havia obtido resposta. O ato dos sindicalistas, produtores rurais, comerciantes e grileiros foi combinado por meio de um grupo de whatsApp, afirma a publicação.