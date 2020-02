MP da Bahia pede nova necropsia em corpo de Adriano da Nóbrega

Equipe BR Político

O Ministério Público da Bahia solicitou nesta terça-feira, 18, à Justiça de Esplanada (BA), um pedido de antecipação de prova no caso do miliciano Adriano da Nóbrega, com a realização de um novo exame de necropsia no corpo do ex-capitão do Bope. O miliciano estava foragido desde fevereiro de 2019 e foi morto durante uma operação policial no último dia 9 em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada.

O MP da Bahia pediu que a Justiça determine ao Departamento de Perícia Técnica (DPT) do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro, onde está o corpo de Adriano, e que: mantenha, em caráter de urgência, o cadáver no IML e em conservação; seja determinado novo exame de natureza necroscópica; que os peritos apontem no laudo: a direção que os projéteis percorreram no corpo; o calibre das armas usadas nos disparos; a distância entre os atiradores e Adriano; e outras informações que considerem relevantes.

Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro havia indicado que ainda hoje o MP da Bahia cobraria uma “perícia independente” do corpo do “capitão Adriano”, nas palavras de Bolsonaro.