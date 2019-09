Gustavo Zucchi

O presidente Jair Bolsonaro devera sancionar a MP da Liberdade Econômica nesta sexta-feira, segundo o relator da proposta, Jerônimo Goergen (PP-RS). Haverá uma cerimônia no Palácio do Planalto para formalizar a sanção do texto. O prazo para a sanção da MP é até o dia 24 de setembro.