MP da Regularização Fundiária não é votada

Derrota do governo na Câmara dos Deputados. Mesmo com o centrão ao seu lado, a MP da Regularização Fundiária, conhecida como “MP da Grilagem” pela oposição, não será votada. Como o texto caduca já na próxima terça-feira, ficou decidido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que a medida deverá ser transformada em um projeto de lei, o que dará mais tempo para que ocorram as discussões necessárias sobre ela.

A decisão contou com apoio da oposição e de parlamentares ligados a Maia. O principal parlamentar que defendia a votação ainda nesta terça-feira, 12, da MP, foi Arthur Lira (PP-AL), cuja sigla recebeu recentemente cargos no Poder Federal. Maia convocou uma reunião dos líderes para amanhã com intuito de tentar aparar as arestas sobre o projeto.