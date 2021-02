MP do Rio recorre da decisão de Gilmar que suspendeu julgamento sobre foro de Flávio

O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu nesta terá-feira, 2, da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que beneficiou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ao suspender o julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre o foro para investigar o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso das rachadinhas.

O TJ-RJ havia marcado para janeiro a rediscussão sobre se o processo contra o senador seria julgado pelo Órgão Especial da Corte ou se voltaria para a primeira instância.

Gilmar considerou que, por já existirem duas ações na Corte questionando a decisão do Rio que deu a Flávio o direito de ser julgado pela segunda instância da Justiça, o Órgão Especial não poderia decidir sobre essa questão antes de o Supremo resolvê-la. Por outro lado, a Promotoria acredita que o colegiado deveria sim ter a competência para derrubar ou endossar um entendimento que partiu de um grupo do próprio tribunal – o foro foi dado ao parlamentar pela 3ª Câmara Criminal do TJ, informou o Estadão.

“A decisão cautelar que determinou o sobrestamento do julgamento afasta a competência própria e exclusiva do Órgão Especial de acolher ou rejeitar declínio de competência de órgãos fracionários ou singulares do próprio tribunal”, aponta o MP no recurso.

O Ministério Público do Rio recorreu ao STF por entender que essa decisão contrariou entendimento da Corte que restringiu o foro privilegiado a casos que tenham relação com o mandato ou com o exercício do cargo.