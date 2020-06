O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi intimado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a depor sobre um suposto vazamento de informações na Operação Furna de Onça. Segundo o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio no Senado, o filho do presidente foi avisado que a PF iria deflagar uma ação que pegaria seu assessor, Fabrício Queiroz. Além de Flávio, serão ouvidos os advogados Ralph Hage Vianna e Christiano Fragoso.