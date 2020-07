MP pede investigação de operação comandada por Mourão na Amazônia

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) pediu que seja aberta uma investigação da execução financeira da operação militar “Verde Brasil 2”, iniciada em maio sob o comando do vice-presidente, Hamilton Mourão, para combater o desmatamento na Amazônia. O objetivo da investigação seria verificar se a ação tem sido realizada “de modo a atender interesses públicos, com eficiência e responsabilidade” e foi motivada pela revelação na segunda de que apenas 0,7% do orçamento para a operação havia sido executado até então por reportagem do Estadão. Nesta terça, o Senado aprovou também um convite para que o vice-presidente preste esclarecimentos sobre os desmatamentos na Amazônia em audiência que ocorre daqui uma semana.

A operação, em tese, já está no fim de seu prazo. No lançamento, tinha duração prevista de um mês e foi renovada em 10 de junho para mais um mês. “A execução insignificante do orçamento relativamente às ações de combate ao desmatamento na Amazônia indica que o programa Verde Brasil 2 não passou de peça publicitária. Na prática, a Amazônia continua entregue ao deus-dará, ou pior, a interesses escusos, privados e ilegais sobre o rico e cobiçado patrimônio público abrigado na floresta, em detrimento do interesse de toda a sociedade brasileira”, afirmou na representação o subprocurador-geral do MP junto ao tribunal, Lucas Rocha Furtado. O pedido será analisado pelo TCU, a quem cabe determinar a fiscalização da operação.

O esforço de combate ao desmatamento gerido pelo Conselho da Amazônia foi anunciado em meio à divulgação de números preocupantes de queimadas na região e forte crítica internacional ao governo. A operação iniciou com um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que autorizou por uma ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) o emprego das Forças Armadas na ação. Na última sexta, a operação abandonou uma das principais ações que estavam em andamento no Pará, deixando agentes do Ibama, Polícia Federal e Força Nacional sem terem como prosseguir no trabalho.

Na segunda, o Ministério da Defesa admitiu que ainda não recebeu a verba prevista e disse ter adiantado “recursos orçamentários previstos específicos da rubrica de (Garantia da Lei e da Ordem) GLO para o pagamento de horas de voo iniciais da operação.”