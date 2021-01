MP pede prisão preventiva de prefeito de Manaus

Menos de um mês após ter tomado posse, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), pode ser preso. O Ministério Público pediu a prisão de Almeida e de sua secretária de Saúde, Shadia Fraxe, por suposto favorecimento de pessoas na fila de vacinação. O órgão aponta omissões na elaboração do plano municipal de imunização, com intuito de favorecer aliados afrouxando a fiscalização.

O órgão também aponta como irregularidade a contratação de 10 médicos, pertencentes a um grupo que teria “ligações políticas e econômico-financeiras” com o prefeito. Em nota, o prefeito diz estar “profundamente indignado com a atuação ilegal e arbitrária” do Ministério Público e prometeu medidas cabíveis contra os responsáveis. Ele nega que tenha nem sequer indícios “de desvio de recursos públicos, ato lesivo ao erário ou repercussão criminal”.