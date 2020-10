MP pede que PF investigue Arthur do Val por questionar Tatto sobre PCC

O Ministério Público Eleitoral de São Paulo pediu à Polícia Federal que investigue o candidato do Patriota à Prefeitura, Arthur do Val – Mamãe Falei, por insinuar suposta relação do candidato do PT, Jilmar Tatto, com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ao questionar o petista, Arthur pode ter cometido calúnia eleitoral, de acordo com a promotoria, informa Matheus Lara, do Estadão.

Durante o debate da ConecTV na segunda, 26, Arthur afirmou que a família de Tatto “é líder de gastos durante a pandemia” e “gastou toneladas de dinheiro público para fazer sabe-se lá o quê”. Ele não deu detalhes sobre os supostos gastos. “O senhor sabe de onde tirar recursos, se é que me entende”, continuou Arthur, antes de fazer a pergunta: “Qual sua relação com o PCC?”. Em resposta, o petista mandou Arthur “lavar a boca” antes de falar dele ou de sua família. “Tenha respeito. Meça suas palavras. Tenho orgulho de ter participado do governo da Marta e do Haddad. Não venha colocar suspeição na vida do outros.”

No entendimento do promotor eleitoral Walfredo Cunha Campos, ao afirmar que a família de Tatto gastou dinheiro para fazer “sabe-se lá o que”, Arthur pode ter aparentado imputar o crime de peculato ao candidato do PT. Ele também afirma que a pergunta sobre “relação com o PCC” em tese também associa Tatto à organização criminosa. “Diante desse quadro em que há elementos informativos suficiente, é o caso de se instaurar o competente inquérito policial.”