MP-PR faz buscas em escritório de Ricardo Barros

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) cumpre na manhã desta quarta-feira, 16, mandado de busca e apreensão no escritório do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP), em Maringá, no norte do Paraná. A ação é realizada pelo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Polícia Civil.

De acordo com o G1, a operação está ligada a investigações que apuram fraudes na contratação de energia elétrica em 2019. Além do escritório de Barros, há um mandado de busca em São Paulo contra Delmo Sérgio Vilhena. Os investigadores querem saber a relação do alvo de São Paulo com Barros e a esposa dele, Cida Borghetti, ex-vice-governadora do Paraná.

Barros foi ministro da Saúde, no governo Temer, onde teve a atuação contestada pelo Ministério Público no ano passado, sendo denunciado por improbidade administrativa em processos de compra por dispensa de licitação. Antes disso, ele foi prefeito de Maringá.