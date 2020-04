MP pressiona Ministério da Saúde sobre subnotificações de covid-19

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão solicitou na quarta, 29, ao Ministério da Saúde que esclareça em cinco dias uma série de informações sobre a subnotificação de casos da covid-19 no País. No documento, assinado pela procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, e pelo procurador adjunto Marlon Weichert, são elencados 12 pontos a serem esclarecidos pelo Ministério. A Procuradoria ressalta ainda a estatura constitucional do direito à informação e o interesse coletivo sobre dados relevantes da pandemia.

Na contramão do órgão de controle, o ministro Nelson Teich afirmou na semana passada que o Brasil é um dos países que “melhor performa em relação à covid”. “O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação a covid. Se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8.17. A Alemanha tem 15. A Itália 135. Espanha 255. Reino unido 90 e EUA 29”, disse o titular da Saúde em sua primeira entrevista à imprensa no cargo. A fala desagradou a gestores da saúde e técnicos do ministério ouvidos pela reportagem do Estadão. Reservadamente, eles dizem que a comparação é incorreta, pois a falta de testes não permite afirmar quantos casos e mortes o País tem de fato.