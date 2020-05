MP que dá reajuste para cúpula da PF é aprovada no Senado

O Senado tirou do caminho o último entrave para que Jair Bolsonaro sancione a ajuda emergencial para Estados e municípios durante a pandemia de coronavírus. A Casa Legislativa aprovou na tarde desta segunda-feira, 25, a medida provisória que reestrutura cargos e garante reajuste salarial para carreiras na cúpula do órgão. A MP foi aprovada com 71 votos a favor e somente um contrário, do senador Cid Gomes (PDT-CE).

A votação era considera importante, já que parlamentares temiam que, caso deixassem a MP para depois da sanção ao PL do auxílio, ela poderia ser questionada juridicamente. O projeto de lei contempla congelamento de salários de algumas categorias, algo que vai de encontro ao apresentado pela MP.