Equipe BR Político

A Medida Provisória que deve transferir o Coaf do Ministério da Economia para o Banco Central já estaria pronta, segundo o Painel da Folha deste sábado, 17. O novo responsável pelo órgão também já foi escolhido, de acordo com a publicação. Deixa o cargo Roberto Leonel, escolhido por Sérgio Moro para ocupar a função, e entra Ricardo Liáo, atual diretor de supervisão do colegiado.