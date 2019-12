MP: ‘Queiroz não agiu sem conhecimento de seus superiores hierárquicos’

Equipe BR Político

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro afirma responder apenas por si mesmo no escândalo das “rachadinhas” dentro do gabinete do filho Flávio, em que pese a acusação que também faz contra o governador Wilson Witzel de estar por trás da operação do Ministério Público do Rio em endereços do parlamentar e seus assessores, os promotores afirmam à Justiça que um dos principais suspeitos do esquema criminoso, Fabrício Queiroz, não agiu sem conhecimento de seus “superiores hierárquicos”.

“Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos como alegou sua defesa nos autos do Procedimento Investigatório Criminal, pois o próprio revelou para Danielle Mendonça que retinha contracheques para prestar contas a terceiros sobre os salários recebidos pelos ‘funcionários fantasmas’ e os percentuais retornados (‘rachadinhas’) à organização criminosa”, diz o Ministério Público.

Em uma conversa de WhatsApp entre Queiroz e a suposta funcionária fantasma, Danielle Mendonça da Costa, o ex-assessor de Flávio indica que integrantes da família Bolsonaro sabiam que ela era casada com o chefe da milícia do Rio das Pedras, o Escritório do Crime, o ex-PM Adriano da Nóbrega, ou Capitão Adriano. Num primeiro momento, ele a adverte que precisam conversar. Veja abaixo o diálogo reproduzido pelo UOL:

Queiroz

sobre seu nome…

não querem correrem risco, tendo em vista que estão concorrendo e visibilidade que estão

Queiroz

eu disse que vc está separada e está se divorciando

Danielle

Ah entendi

Verdade meu amigo

Queiroz

vcs estão se divorciando?

Danielle

Não

Queiroz

hummm

Danielle

Continuamos casados

Danielle

Separados de corpos

Danielle

Você acha que vai pegar alguma coisa?

Queiroz

estão fazendo um pente fino nos funcionários e família deles