Gustavo Zucchi

Apesar do acordo para que a Cessão Onerosa dos recursos do pré-sal sejam votados na Câmara, há senador que não descarta uma MP para pacificar a situação. O problema é que, apesar do acordo entre os líderes, não há certeza que a Câmara consiga votar na CCJ e no plenário ainda nesta semana. “Não dá para descartar a MP”, disse ao BRPolítico o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).