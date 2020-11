MP também denuncia mulher de Flávio e parentes de Queiroz

O Ministério Público do Rio de Janeiro também denunciou em outubro a mulher do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, as filhas e a mulher de Fabrício Queiroz, Nathalia, Evelyn Melo de Queiroz e Márcia Oliveira de Aguiar, por suspeitas de participação no esquema criminoso das “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Além do filho do presidente Jair Bolsonaro e de Queiroz, o chefe de gabinete do parlamentar, Miguel Ângelo Braga Grillo, também foi denunciado. A denúncia só se tornou pública nesta quarta, 4.

Peça-chave na investigação contra o senador, a ex-assessora de Flávio Luiza Souza Paes confirmou ao Ministério Público do Rio que repassava seus rendimentos para Queiroz, que está atualmente em prisão domiciliar. Ele chegou a passar menos de um mês detido em Bangu, na zona oeste do Rio, mas conseguiu ir para casa por meio de habeas corpus.

Flávio é apontado como líder da organização criminosa e é acusado ainda pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, assim como Queiroz, que é apontado como o operador do esquema de corrupção que funcionava no gabinete do senador.

Outro lado

“A denúncia já era esperada, mas não se sustenta. Dentre vícios processuais e erros de narrativa e matemáticos, a tese acusatória forjada contra o Senador Bolsonaro se mostra inviável, porque desprovida de qualquer indício de prova”, alegou, em nota, a defesa do filho do presidente da República. “Não passa de uma crônica macabra e mal engendrada. Acreditamos que sequer será recebida pelo Órgão Especial.”

Os advogados afirmaram ainda que “todos os defeitos de forma e de fundo” da denúncia serão pontuados na formalização da defesa.