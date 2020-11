MPF busca informações sobre empresas envolvidas em violações na ditadura

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) organizou uma reunião para obter informações sobre empresas responsáveis por graves violações a direitos humanos em colaboração com agentes da ditadura militar. O encontro será realizado com instituições da sociedade civil que atuam na área no dia 24.

Organizada pelo grupo de trabalho Memória e Verdade, que atua dentro da Procuradoria, a reunião pública é a segunda do MPF sobre o assunto. O grupo foi criado em 13 de agosto e atuar pelo cumprimento de leis que tratam de mortos e desaparecidos políticos, da Comissão da Anistia, Comissão Nacional da Verdade e pelo cumprimento das decisões internacionais em direitos humanos.