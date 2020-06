MPF denuncia Sara Winter por injúria e ameaça contra Alexandre de Moraes

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta quarta-feira, 17, a líder do movimento “300 pelo Brasil“, Sara Winter, por injúria e ameaça contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Há algumas semanas, Sara atacou o ministro pelas redes sociais depois de ter sido alvo de mandado de busca e apreensão no inquérito das fake news. Como punição, o MPF sugere pagamento de “no mínimo” R$ 10 mil por danos morais.

A acusação é assinada pelo procurador da República Frederick Lustosa e foi enviada à 15ª Vara de Justiça Federal. Na peça, Lustosa diz que a bolsonarista utilizou as redes sociais “para atingir a dignidade e o decoro do ministro, ameaçando de causar-lhe mal injusto e grave, com o fim de constrangê-lo”, informou o Blog do Fausto. Sara está presa desde segunda-feira no âmbito do inquérito que investiga possível financiamento do movimento anticonstitucional.