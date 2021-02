MPF: Força-tarefa da Lava Jato no Paraná ‘deixa de existir’

O Ministério Público Federal (MPF) informou nesta quarta-feira, 3, que a força-tarefa da Lava Jato no Paraná “deixou de existir” desde segunda-feira, 1º. Com isso, cinco dos 15 integrantes do grupo passaram a integrar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e darão continuidade aos trabalhos da operação.

A extinção da Lava Jato no Paraná ocorre após a publicação de uma portaria da Procuradoria-Geral da República (PGR), em dezembro de 2020, que estendia as atividades da força-tarefa no Paraná até outubro de 2021, mas com uma nova estrutura.

Outros dez membros que compunham a força-tarefa permanecem designados para atuação em casos específicos ou de forma eventual até 1º de outubro de 2021, segundo o MPF, mas sem integrar o Gaeco e sem dedicação exclusiva ao caso. Os demais procuradores continuarão com contribuições eventuais, específicas ou acumularão suas funções nas investigações com o ofício de origem, diz o MPF em nota.

O texto destaca que “até fim de janeiro, em quase sete anos de dedicação ao combate à corrupção, a operação acumula números significativos que revelaram para a sociedade os crimes de corrupção que assolam historicamente o Brasil. Foram 79 fases, 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 conduções coercitivas, 132 mandados de prisão preventiva e 163 de temporária”.