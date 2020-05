MS é o único Estado abaixo dos mil casos de covid

O Mato Grosso do Sul é o único Estado brasileiro que registra abaixo dos mil casos confirmados de pacientes com o novo coronavírus. De acordo com atualização feita no domingo, 24, pelo Ministério da Saúde, o Estado soma 924 casos confirmados e 17 óbitos em decorrência da covid-19.

Nas últimas 24h, o Mato Grosso do Sul teve 66 novos casos. Segundo a secretaria estadual de Saúde, 43 dos 79 municípios do Estado apresentam ao menos um paciente com covid-19.

Dos casos confirmados, 521 estão em isolamento domiciliar, 347 estão recuperados e 17 pessoas morreram por conta da doença. São 40 pacientes internados, 26 em leitos clínicos e 14 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).