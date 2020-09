MT vai pedir apoio da Força Nacional para incêndios no Pantanal

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), vai oficializar nesta segunda-feira, 21, um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para o envio da Força Nacional para atuar no combate às queimadas no Pantanal e em outras regiões do Estado. De acordo com o Broadcast Político, o governo mato-grossense, informou que o governo federal já indicou que atenderá o pedido.

De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil do Mato Grosso, Mauro Carvalho, a informação do envio da Força Nacional foi confirmada pelo secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, Júlio Alexandre.

“O governador vai solicitar já de manhã todo o apoio de estrutura e de pessoas para contribuir com o combate aos incêndios em todo o estado do Mato Grosso. Já temos o apoio do Exército, que está na região do Araguaia, temos o apoio da Marinha, que está no Pantanal, mas a Força Nacional vem somar mais esforços no combate aos focos de incêndios”, disse Carvalho ao Estadão.

Segundo o secretário, a Defesa Civil informou que houve uma redução de 20% dos focos de incêndios de sábado para domingo por conta das chuvas na região. Carvalho afirmou que ainda não há dados sobre a estrutura e o número de efetivo a ser deslocado para o Estado.