‘Muda Senado’ obstrui e vetos do Orçamento ficam para depois do carnaval

Gustavo Zucchi

A votação dos vetos do Orçamento ficará para depois do carnaval. O grupo de senadores conhecido como “Muda Senado” obstruiu a votação na sessão do Congresso e forçou o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) a tirar da pauta os vetos sobre o texto da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com 15 senadores ausentes e a pressão de parlamentares favoráveis a uma maior autonomia ministerial sobre os recursos, a obstrução foi suficiente para inviabilizar toda a sessão do Congresso caso os vetos orçamentárias fossem mantidos. A solução foi convocar para próxima terça-feira uma reunião de líderes do Senado para tentar construir um consenso. Outro problema foi que o projeto de lei prometido pelo governo como parte do acordo não chegou nesta quarta-feira, 12, como foi combinado entre Congresso e Planalto.

Os deputados, por sua vez, não gostaram da postergação imposta por parte do Senado. Dizem que faltou articulação dos líderes da Casa revisora para dar o quórum necessário para que o acordo fosse cumprido. O relator da LOA, deputado Domingos Neto (PSD-CE), promete conversar com lideranças do Senado na próxima semana para explicar tanto o acordo que vinha sendo debatido, quanto as benesses do orçamento impositivo aprovado no final do ano passado.