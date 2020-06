Mudança no Código de Trânsito é aprovada pela Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 23, o projeto de lei que altera o Código de Trânsito brasileiro. A proposta é um dos “xodós” de Jair Bolsonaro, recebeu 353 votos a favor e 125 votos contrários. Dentre as novidades, estão o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a quantidade de pontos na carteira necessária para a perda do documento. Uma das principais polêmicas do texto, o fim da obrigatoriedade de cadeirinhas para crianças, foi retirada do texto pelo relator, Juscelino Filho (DEM-MA).