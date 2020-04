Mulher de Moro apaga postagem pró-Mandetta

A mulher do ministro Sérgio Moro, Rosângela Moro, apagou uma postagem no Instagram de quinta, 2, em que dizia “In Mandetta I trust” (em Mandetta eu confio). “Entre ciência e achismos eu fico com a ciência. Se você chega doente em um médico, se tem uma doença rara você não quer ouvir um técnico?”, indagou ela, apagando a mensagem logo em seguida. Como você tem lido aqui no BRP, o ministro da Saúde tem sido afrontado pelo presidente Jair Bolsonaro desde que ele assumiu protagonismo no combate ao coronavírus no Brasil. O ministro da Justiça tampouco diz concordar com a política de confronto do chefe com as recomendações de autoridades sanitárias do mundo todo a favor do isolamento social como forma premente de barrar a disseminação do novo coronavírus.