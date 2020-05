Multa e desgaste de imagem explicam uso de máscara por Bolsonaro

A partir desta segunda-feira, decreto do governo do Distrito Federal fixa multa de R$ 2 mil para quem não utilizar máscara, como forma de prevenir o espalhamento do novo coronavírus. A entrada em vigor da medida ajuda a explicar por que, depois de semana afrontando todas as recomendações de distanciamento social, afastamento físico e uso do acessório o presidente Jair Bolsonaro apareceu usando uma máscara na paradinha diária na grade do Palácio da Alvorada.

Parlamentares ouvidos pelo BR Político a respeito da “novidade” também cogitam que o desgaste acelerado e acentuado da imagem de Bolsonaro na crise, com o rompimento da barreira simbólica dos dez mil mortos justamente quando ele marcou, e depois cancelou, um churrasco com “pelada”, mas mesmo assim saiu para uma voltinha de jet ski no sábado, explicam não só o uso da máscara, mas também a preocupação em divulgar medidas do governo no combate à covid-19 e a moderação nas falas com apoiadores nesta manhã.