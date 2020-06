Multa por falta de máscara no comércio em São Paulo: R$ 5 mil

O governo de São Paulo anunciou nesta tarde de segunda, 29, que vai aplicar multa de R$ 5 mil, por pessoa, para quem, dentro de estabelecimentos comerciais, não estiver com o equipamento de proteção do novo coronavírus a partir de 1º de julho. Já nos espaços públicos, a multa a pessoas físicas será de R$ 500. A fiscalização ficará a cargo da Vigilância Sanitária do Estado e dos municípios. O valor integral das multas será revertido para o programa Alimento Solidário. “Estabelecimentos comerciais, de qualquer tamanho, que forem flagrados, a partir do dia 1º de julho, pela Vigilância Sanitária com pessoas sem a utilização de máscara receberão uma multa de R$ 5 mil por pessoa e por vez. Será publicada um resolução no Diário Oficial“, anunciou o governador João Doria (PSDB).

Para pessoas físicas, “se alguma pessoa estiver em área pública sem máscara ela poderá ser multada em R$ 500. Não há sentido arrecadatório ou punitivo, mas para alertar para a utilização da máscara”, acrescentou.

O governador também informou que houve uma diminuição de 144 mortes da semana que acabou em relação à semana anterior. “Essa é uma boa notícia que deve ser registrada”, disse.

O Estado de São Paulo registra 275.145 casos de covid-19, com 14.398 óbitos. De sexta, 26, até esta segunda, 29, o crescimento de óbitos foi de 4,2% para esses três dias.