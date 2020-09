Mundo chega a 30 milhões de contaminados pela covid-19

Nesta sexta-feira, 18, o mundo superou a marca dos 30 milhões de infectados pelo novo coronavírus, de acordo com monitoramento em tempo real feito pela Universidade Johns Hopkins. A instituição registra 30.217.420 casos confirmados. Segundo o levantamento da universidade, o número de óbitos registrados já chega a 946.847.

O número é ligeiramente maior do que o divulgado nesta sexta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que soma: 29.987.026 casos confirmados e 942.735 óbitos.

Os Estados Unidos lidera em número de mortos: 197.633. Na sequência, Brasil e Índia somam 135.031 e 84.372 mortes, respectivamente. Quanto ao número de casos, os três países também ocupam os primeiros lugares da lista, com Brasil e Índia invertendo de posição.

Com o avanço no número de casos, o governo do Reino Unido advertiu, nesta sexta, que poderá retomar o confinamento na Inglaterra. Por lá, as taxas de hospitalização estão dobrando a cada oito dias, segundo o Ministério da Saúde. Também hoje, Israel começou a aplicar um segundo lockdown.