Mundo supera 8,5 milhões de contaminados pela covid-19

Nesta semana, o mundo superou a marca de 8,5 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Desde 11 de janeiro, quando foi feita a confirmação do primeiro caso oficial, na China, até esta sexta-feira, 19, são 8.513.725 resultados positivos em testes de diagnóstico para a covid-19, de acordo com o sistema de monitoramento da Universidade Johns Hopkins.

O número de óbitos, segundo o levantamento, chegou a 454.513.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a América segue ampliando a distância para a Europa, entre as regiões mais afetadas do mundo, com 4,092 milhões de casos. O Velho Continente, por sua vez, totaliza 2,471, sendo seguido pelo Oriente Médio, com 856 mil casos.

Brasil

Neste cenário, o Brasil está próximo a bater a marca de 1 milhão de casos. De acordo com o consórcio formado por veículos de imprensa, juntamente com as secretarias estaduais de Saúde, o País registra 983.359 casos confirmados até esta manhã. Nos últimos dias, o ritmo diário de aumento de casos tem sido superior à casa dos vinte mil.

Os EUA são o único país do mundo a já ter atingido a marcado do milhão. O país é o líder mundial em número de casos. Registra 2.191.200 e 118.435 segundo a Johns Hopkins.