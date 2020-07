Mundo ultrapassa 12 milhões de casos de covid-19

O mundo atingiu nesta quinta-feira, 9, marca superior a 12 milhões de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, segundo levantamento da Universidade de Johns Hopkins. A plataforma registra um total de 12.081.232 infectados até o meio-dia de hoje. A universidade contabilizou, até agora, 550.327 vítimas fatais da pandemia.

Os Estados Unidos, que recentemente saíram da Organização Mundial da Saúde (OMS), abrigam cerca de um quarto das contaminações, com 3.055.491 casos, além de 132.310 mortes por covid-19, também cerca de um quarto do total de óbitos no mundo, segundo a Johns Hopkins. O Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA, porém, registra números menores, com 2.982.900 de casos e 131.065 óbitos em solo estadunidense.

Terceiro lugar no ranking de países com mais casos, a Índia informou que ontem o recorde de casos diários de covid-19 no país foi, mais uma vez, ultrapassado. Segundo os dados do governo local, mais 24.879 pessoas contraíram a covid-19, elevando o total de diagnosticados positivos no país para 767.296. Um estudo feito por pesquisadores indianos revelou que a taxa de transmissibilidade (também chamada de “taxa R”) do vírus aumentou quase 0,1 em um mês, indicando que a covid-19 ainda está expandindo no país, informou o Broadcast Político.