Mundo ultrapassa 1,6 milhão de mortes por covid-19

O número total de mortes em decorrência do novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 1,6 milhão, nesta segunda-feira, 14, de acordo com a plataforma de monitoramento da universidade americana Johns Hopkins. Às 7h130, a plataforma da universidade contabilizava 1.613.445 óbitos por covid-19.

Nas últimas 24 horas, o mundo registrou 7.385 óbitos pela doença. Foram mais de 100 mil mortes em dez dias, já que a marca de 1,5 milhão de mortes foi registrada em 3 de dezembro.

O maior número de vítimas fatais está nos Estados Unidos com 299.168 óbitos, seguidos pelo Brasil com 181.402 mortes e pela Índia com 143.355 óbitos.

O número de casos de covid-19 no mundo chegou em 72.253.804, segundo o monitor da universidade norte-americana. Foram 547.656 novas infecções do vírus nas últimas 24 horas.

Os Estados Unidos continuam na liderança global, com 16,25 milhões de contaminações. Na sequência, vem a Índia com 9,88 milhões de casos, seguida pelo Brasil, com 6,90 milhões de infecções confirmadas. A quarta posição é ocupada pela Rússia, com mais de 2,63 milhões de contaminações. Logo atrás, aparece a França com 2,43 milhões de casos.