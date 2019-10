Programa de escolas cívico-militares avança

Equipe BR Político

O programa de escolas cívico-militares, do Ministério da Educação, entra em nova fase a partir de 4 de outubro, quando prefeituras interessadas em aderir ao sistema podem se inscrever no projeto. As escolas cívico-militares estão entre as principais bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O prazo para inscrição termina no dia 11 do mês. Lançada em setembro, a proposta permitiu, até agora, a inscrição apenas de Estados. Ao todo, segundo o Estadão, 15 Estados e o Distrito Federal se inscreveram no projeto.

Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comemorou a primeira fase do projeto. “Lançada a Escola Cívico-Militar: compromisso no programa do presidente Bolsonaro! Todos os Estados do Sul, Centro-Oeste e Norte aderiram. Também o Distrito Federal, Minas Gerais e o Ceará querem participar! A demanda está maior que a prevista. Mais um sucesso!”, escreveu.

O projeto piloto prevê a instalação de 216 escolas nesse modelo até 2023, sendo instaladas, anualmente, 54. O orçamento liberado para a iniciativa, em 2020, é de R$ 54 milhões – ou seja, 1 milhão por unidade que aderir.

Nesse modelo de escola, há a presença da PM em algumas funções administrativas e / ou de ensino. Elas se diferenciam, portanto, de escolas militares – destinadas a filhos dos integrantes das Forças Armadas. O apoio do governo à proposta se baseia no fato de que, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), escolas militares, em geral, têm destaque positivo. Entretanto, elas também têm um custo por aluno três vezes maior do que a média da rede pública.