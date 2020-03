Na Bahia, governador diz ter sido impedido de monitorar temperatura em aeroporto

O governador da Bahia, Rui Costa, usou suas redes sociais para reclamar que equipe do governo foi barrada no Aeroporto de Salvador e não pôde fazer monitoramento de temperatura de passageiros. Costa prometeu procurar o comando da Anvisa e recorrer à Justiça Federal para tentar reverter a situação. Costa criticou também a Anvisa por não realizar esse monitoramento.

“Por mais absurdo que pareça, a Anvisa não está fazendo nenhum monitoramento das pessoas que chegam no Aeroporto de Salvador. E mais uma vez, a equipe do Governo do Estado responsável pelo monitoramento de temperatura de passageiros no aeroporto foi barrada no local”, disse Costa.

“Providenciamos todo o equipamento e treinamento necessário para realizar essa ação que não traz nenhum risco à população, pelo contrário, só ajuda e previne”, acrescentou.

“Tentarei entrar em contato com o presidente da Anvisa e já pedi ao Procurador Geral do Estado que entre com uma ação na Justiça Federal para permitir o acesso ao aeroporto”, prometeu.