Veja os suplentes que assumem mandato na Câmara

O saldo da eleição municipal no País para a Câmara dos Deputados é de 1 assento a menos para o PSB (para o PSDB), 1 a menos para o Republicanos (vai para o Podemos), 1 a menos para o PDT (vai para o PSD) e 1 a menos para o PT (vai para o Podemos) com a entrada dos suplentes dos parlamentares vitoriosos no pleito.

Veja abaixo os suplentes que assumirão os mandatos (eleito/suplente):