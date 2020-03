Na contramão de Bolsonaro, Exército diz que momento é de ‘cuidado e prevenção’

O comandante do Exército Edson Leal Pujol também publicou um pronunciamento sobre a pandemia do coronavírus na noite de terça, 24, mas com mensagem diferente à endereçada pelo presidente Jair Bolsonaro em cadeia nacional. Nele, o general afirma que “talvez seja a missão mais importante da nossa geração” em referência ao trabalho da Força contra a propagação do patógeno. Diz também que “o momento é de cuidado e de prevenção, mas, ao mesmo tempo, de muita ação por parte do Exército Brasileiro”. Para o comandante, como esse momento é “de crise”, a tropa “deve manter a capacidade operacional para enfrentar esse desafio”. Ao contrário de Bolsonaro, Pujol diz que a “família verde oliva” deve seguir as orientações do governo e do sistema de saúde do Exército.

No final, pede ajuda de todos porque “o momento exige união, organização e especial cuidado com a própria saúde e a dos que nos cercam para que possamos superar mais esse desafio que a história do nosso país nos apresenta”.