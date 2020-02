Gustavo Zucchi

Com a dança das cadeiras ministerial, que leva Onyx Lorenzoni para o Ministério da Cidadania e devolve Osmar Terra para a Câmara dos Deputados, quem ficará sem cargo é o suplente do emedebista, Darcísio Perondi (MDB-RS). Fala-se, entretanto, que o período de Perondi desempregado pode durar pouco. Ele seria um dos nomes cotados para assumir a Funasa, após Ronaldo Nogueira (PTB-RS) ser exonerado do cargo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal.