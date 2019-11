Na discussão tributária, governo nunca produziu um consenso

Marcelo de Moraes

Há quase trinta anos, Executivo e Legislativo tentam, sem sucesso, produzir uma proposta robusta e consensual para a reforma tributária. Como nenhuma das partes admite abrir mão de recursos, a discussão nunca avançou. Agora, o Congresso tenta avançar outra vez no assunto, mas o governo faz pouca força para ajudar desde que soube que não conseguiria aprovar uma nova versão da CPMF.

Mas mesmo que decida se empenhar – o que é pouco provável -, a ajuda do governo poderá ser inócua. Um importante membro da equipe econômica, poucos meses atrás, me contou que nessa discussão só existia um consenso dentro do governo: cada um acha uma coisa. Ou seja, as chances dessa reforma sair dependem muito mais do empenho dos congressistas – como na reforma da Previdência – do que da atuação do Planalto e da equipe econômica.