Na Índia, Bolsonaro se reúne com empresários

Equipe BR Político

Antes de voltar ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participou de duas agendas empresariais importantes, nesta segunda-feira, 27. Em um encontro com mais de 400 empresários e autoridades, o chefe da delegação brasileira afirmou que Brasil e Índia precisam voltar “ao local de destaque que merecem”. Durante a viagem, a exaltação das afinidades entre os dois emergentes foi destaque.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Sergio Segovia, destacou a nova fase de aproximação entre as duas economias. “Esse processo se traduzirá em oportunidades concretas de comércio e investimentos em segmentos que são caros aos dois países”, afirmou.

Mais cedo, o presidente Bolsonaro se reuniu em um café da manhã com 30 CEOs indianos. No encontro, Segovia ressaltou que a Apex-Brasil mobilizada para a nova fase que se abre com a visita de Bolsonaro à Índia. “O esforço dedicado à promoção de exportações se estende à internacionalização de empresas e à atração de investimentos estrangeiros. A Apex-Brasil se empenha para ampliar o entendimento do ambiente de negócios e das oportunidades que o Brasil oferece”, disse.

Hoje, antes do retorno ao Brasil, a comitiva brasileira ainda vai visitar o palácio de Taj Mahal, em Agra.