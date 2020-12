‘Na melhor das hipóteses, vacinação começa em janeiro’

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tentou dar uma visão “otimista” do início da vacinação. Em sessão da comissão da Câmara que acompanha as ações de enfrentamento ao coronavírus, o atual titular da pasta disse que, “na melhor das hipóteses”, a vacinação começa no final de janeiro.

“Nós vamos vacinar nossa população como um todo. A previsão, como sempre, é no final de janeiro na melhor hipótese e indo até o meio ou final de fevereiro, na pior hipótese. Estamos caminhando forte para termos vacinas de várias matizes o mais rápido possível”, disse Pazuello.