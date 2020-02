Na ONU, Damares ataca regime de Maduro na Venezuela

Gustavo Zucchi

A ministra Damares Alves (Mulheres, Família e Direitos Humanos) está no ONU participando da abertura da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da entidade. Na Suíça, a ministra abriu os trabalhos com um discurso atacando o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Destacou os esforços brasileiros para receber os refugiados, disse estar preocupada com crianças que chegam ao Brasil e pediu a intensificação dos trabalhos da Missão de Verificação de Fatos, que investiga as denúncias de violação dos direitos humanos no país vizinho. Em seu Twitter, ao comentar o discurso, Damares foi ainda mais enfática. Ao comentar o próprio discurso, disse: “Passou da hora de este regime deixar o poder. As famílias da Venezuela pedem socorro”.

E quem duvida que vá à fronteira ver as centenas de crianças que atravessam sozinhas a fronteira com o Brasil. Passou da hora de este regime deixar o poder. As famílias da Venezuela pedem socorro. https://t.co/i6CYz578fI — Damares Alves (@DamaresAlves) February 24, 2020