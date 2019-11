Na política, feras à solta

Equipe BR Político

Em seu artigo no Estadão nesta sexta-feira, 1, a colunista Eliane Cantanhêde relaciona os principais assuntos da semana: o vídeo do leão x hienas, o caso do porteiro e a fala do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre a edição de um “novo AI-5”. Na avaliação feita por ela, os acontecimentos são para mobilizar os bolsonaristas contra inimigos reais ou imaginários.

Enquanto os movimentos de Bolsonaro e dos filhos causam uma confusão atrás da outra, há quem esteja trabalhando e articulando exatamente com as “hienas e abutres” da Câmara, Senado e STF, para retomar o desenvolvimento e destravar a economia.

“Todo esse otimismo com um círculo virtuoso ocorre apesar dos Bolsonaro, que parecem aguardar ansiosos os dois próximos capítulos para defender autoritarismo e convocar os ‘leões'”.