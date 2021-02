Na tentativa de evitar CPI da Covid, Pazuello fala hoje ao Senado

Com a missão de tentar esfriar os ânimos dos parlamentares e evitar a abertura da CPI da Covid – cujo pedido foi protocolado na semana passada –, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falará ao Senado nesta quinta-feira, 11. A oitiva será às 15h.

O auxiliar do presidente Jair Bolsonaro tentará justificar os motivos das dificuldades que o País tem enfrentado para agilizar a imunização da população contra a covid-19 e indicar quais medidas estão sendo adotadas pela pasta para promover a vacinação em todo o País. O convite foi anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na sessão de ontem.

A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) fez um requerimento que previa a convocação de Pazuello, o que obrigaria a participação do ministro. No entanto, após apelo do líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Rose substituiu a convocação por convite.

CPI da Saúde

No último dia 4, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou no Senado o pedido de abertura da CPI da Covid, que tem o objetivo de investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia e, em especial, o agravamento da crise no Amazonas. Fica a cargo do presidente do Senado dar andamento ao pedido, que teve a assinatura de 30 parlamentares, três a mais do que o mínimo exigido.